بعد إصابة أحمد عز.. هذه حقيقة وقف فيلم ‏The Seven Dogs

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 01:20 مساءً - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية حقيقة ما تم نشره بالأمس حول إلغاء فيلم ‏The Seven Dogs بعد إصابة بطل العمل أحمد عز.

حقيقة إلغاء ‏The Seven Dogs

نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع مصور لأحمد عز أثناء تصوير واحداً من مشاهد الأكشن وكتب عليه تعليق قال فيه: "منجيش لكم بحاجة وحشة، وكل سنة وانتم طيبين".

هذا وقد تفاعل عدد كبير من متابعيه مع هذا المنشور، وفسر البعض ما قام به في وقتٍ سابق يرجع بالتزامن مع حلول شهر إبريل، وأرجع البعض أنه يأتي ضمن الخطة الترويجية للعمل.

الجدير بالذكر أن منشور المستشار تركي آل الشيخ الذي أعلن فيه خبر إلغاء الفيلم كان نصه: "صور من حادث إصابة المخرج وفريق التصوير والحمدالله على سلامة النجم أحمد عز، سيتم إلغاء الفيلم وتعويض المنتج والممثلين والعاملين بزيادة 25٪ نظراً للمجهود الكبير في شهور الماضية،وسيتم محاسبة المتسببين في الإهمال والتقصير في شروط السلامة".

فيلم ‏The Seven Dogs

فيلم ‏The Seven Dogs من أبرز الأعمال السينمائية الجديدة التي من المنتظر طرحها قريباً، حيث يعد الأضخم ميزانية في ‏تاريخ السينما العربية، حيث تبلغ ميزانيته 40 مليون دولار، وكان قد أشار المستشار تركي آل الشيخ بأن الفيلم سيكون به إمكانيات ‏وتقنيات تستخدم لأول مرة في عالمنا العربي وأنه سيكون نقلة في الإنتاج في المنطقة.‏

فيلم ‏The Seven Dogs يأتي من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبيرا من الفنانين ‏المصريين و العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق ‏Big Time وسيناريو ‏وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما"bad boys 3"‏

يمكنك قراءة.. أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».