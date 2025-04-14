عرض عربي أول لفيلم الجرح وتفاصيل منافسة أربعة أفلام أخرى ببيروت الدولي لسينما المرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 08:49 مساءً - بحكايات نسائية صادقة عن معاني العائلة والحب والصمود، تنافس خمسة أفلام عربية بقيادة نسائية، في المسابقة الرسمية لمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، في الفترة من27 أبريل إلى 3 مايو، الذي يعرض بشكل أساسي أفلاماً من إنتاج نساء، أو تتمحور حول قضايا المرأة التي تؤثر بشكل خاص على النساء.
الأفلام المشاركة في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأةتشهد هذه المشاركة العرض العربي الأول للفيلم المغربي "الجرح"، للمخرجة سلوى الكوني، من بطولة: أميمة بريد، وأمل عيوش، ومنصور البدري. ويحكي قصة ليلى التي تسعى وراء شغفها وطموحاتها؛ متجاوزةً القيود المجتمعية الشائكة المفروضة على المرأة تحت ستار التقاليد والثقافة السائدة.
تكريم هند صبري في الدورة الثامنة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأةوقد صرّح وسام لحود -مدير مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة- خلال تصريحات صحفية، بأن هذه الدورة سوف تشهد تكريم الفنانة التونسية هند صبري، التي تحضر كضيفة شرف حفل الافتتاح، المقرر إقامته في كازينو لبنان- جونية.
