نادر الأتات يحسمها.. “الغمّازة” حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم اللبناني نادر الأتات حصد النجاحات بأغنيته الجديدة “الغمّازة”، إذ تخطّى الفيديو كليب الخاص بها حاجز الـ2 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد مرور 10 أيام فقط على طرحه، ما يعكس حالة التفاعل الجماهيري الواسعة التي رافقت الإصدار منذ اللحظة الأولى.

وكان الأتات قد عبّر سابقًا عن سعادته الكبيرة بالانتشار الذي حققته الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّرت الترند في عدد من الدول العربية، وأشعلت تطبيقات “تيك توك” و”إنستغرام” بتحديات راقصة ومقاطع طريفة، نالت إعجاب جمهور واسع من مختلف الفئات.

ويُعتبر كليب “الغمّازة”، الذي أخرجه Yacinn وشارك فيه الطفل الشهير يحيى الزعبي، عملاً بصريًا قصصيًا جمع بين الكوميديا والدراما الخفيفة، وقد لاقى استحسان الجمهور لما يحمله من بساطة وتعبير قريب من القلب.

تجدر الإشارة إلى أن الأتات كان قد دعا متابعيه إلى مشاركته مقاطع مصوّرة باستخدام هاشتاغ #الغمّازة، مؤكداً أنه سيختار 3 أشخاص من بينهم لمشاركته الأغنية على المسرح في أقرب حفلة، في خطوة تعكس حرصه الدائم على التفاعل المباشر مع جمهوره.

بهذا الإنجاز الرقمي اللافت، يُثبت نادر الأتات من جديد قدرته على صناعة حالة فنية جماهيرية تتجاوز حدود الأغنية، وتترسّخ كثقافة شعبية نابضة بالحياة والإبداع.