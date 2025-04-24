تايلور سويفت تخسر أمام الذّكاء الاصطناعيّ…. ماذا حصل؟

إنّ تايلور سويفت أيقونة البوب العالميّة الّتي سيطرت على لوائح الأغاني والحسابات المصرفيّة على حدّ سواء فقدت لقب أصغر امرأة مليارديرة عصاميّة في العالم.

في السّابع عشر من أبريل-نيسان الجاري، توّجت مجلة “فوربس” العالمية “لوسي جو” البالغة من العمر ثلاثين عامًا، المؤسِّسة المشاركة لشركة Scale AI في سان فرانسيسكو، كحاملة اللقب الجديدة، ما أدّى إلى إزاحة سويفت، البالغة من العمر خمسة وثلاثين عامًا، عن مركز احتفظت به منذ عام ٢٠٢٣.

وبثروة صافية تبلغ ١.٦ مليارات دولار، بفضل جولتها الموسيقيّة Eras Tour الّتي حطّمت الأرقام القياسيّة و”كتالوجها” الموسيقي. إنّ ثروة “جيو” البالغة ١.٢٥ مليار دولار، الّتي غذّتها شركة ناشئة في مجال الذّكاء الاصطناعيّ سرقت الأضواء. وقد أثار هذا التّحوّل، بعيدًا عن عالم الموسيقى، ضجّة بين المعجبين وعشّاق التّكنولوجيا على وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

لا تزال سويفت عملاقة، إذ تحمل لقب أغنى موسيقيّة متفوّقة على ريهانا الّتي تبلغ ثروتها ١.٤ مليارات دولار. حقّقت جولتها Eras Tour، الّتي جنت أكثر من مليارَي دولار عبر ١٤٩ عرضًا مباعًا بالكامل، أرقامًا قياسيّة باعتبارها الجولة الأكثر ربحًا على الإطلاق، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. ومع ذلك، يسلّط فوز “جو” الضّوء على القوّة الصّاعدة للتّكنولوجيا، إذ تعمل Scale AI على تصنيف البيانات للعملاء مثل Tesla ممّا يغذي تصاعدها.

على أيّة حال، تعمل كلتا المرأتَين على إعادة تعريف معنى النّجاح، من الملاعب إلى الشّركات النّاشئة.