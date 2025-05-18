شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وشريف سلامة ثنائية جديدة في السينما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

استطاع النجمان نيللى كريم وشريف سلامة تكوين ثنائية فنية جديدة في السينما، حيث يجتمعا الثنائي في فيلمين جديدين الأول تم الانتهاء من تصويره مؤخراً والثاني انطلق الأسبوع الماضي، وياتي ذلك بعد تعاونهما في الدراما التليفزيونية خلال مسلسل "فاتن أمل حربى" الذى تم عرضه في موسم دراما رمضان من عام 2022.

نيللي كريم وشريف سلامة صورا الأسبوع الماضى أول مشاهد فيلم جديد يحمل اسم جوازة ولا جنازة، إخراج أميرة دياب، ويشارك فى بطولته الفنانة اللبناني عادل كرم، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لايت، ومن المقرر الكشف عن باقى الفنانين المشاركين فى البطولة بالتزامن مع التصوير.



نيللى كريم وشريف سلامة من كواليس فيلم جوازة ولا جنازة

وانتهت نيللى كريم بمشاركة شريف سلامة مؤخراً من تصوير فيلم هابي بيرث داي، والمقرر عرضه لأول مرة في المسابقة الدولية ضمن فعاليات مهرجان تريبكا السينمائي فى دورته الـ24، التي تقام في نيويورك الشهر المقبل، حيث أعربت مخرجتة سارة جوهر عبر "إنستغرام" عن حماسها للعرض العالمي الأول لفيلمها الطويل في مدينة نيويورك، مشيرة إلى أنها المدينة التي وقعت فيها بحب السينما.

فيلم هابى بيرث داي بمولة: نيللي كريم، حنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، شريف سلامة، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب السقاوي، ياسمين هواري، خديجة أحمد، فارس عمر، جمانة، كادي، ومن إخراج سارة جوهر، وتأليف محمد دياب، سارة جوهر، خالد دياب، شيرين دياب.

نيللى كريم وشريف سلامة قدما فى الدراما مسلسل "فاتن أمل حربى" وشارك فى بطولته هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.