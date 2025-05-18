شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال محمد قنديل ومؤلفات الزمن الجميل بمعهد الموسيقى العربية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى فى التاسعة مساء اليوم الأحد 18 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

ويتضمن البرنامج مختارات من أعمال الفنان محمد قنديل منها سحب رمشه لـ عبد العظيم عبد الحق، إن شا الله ما أعدمك - ع الدوار لـ أحمد صدقى، جميل وأسمر لـ أحمد عبد القادر، يا حلو صبح لـ محمد الموجى إلى جانب نخبة من كلاسيكيات الطرب التي وضعها كبار الملحنين منها موسيقى خطوة حبيبى - كل ده كان ليه لـ محمد عبد الوهاب، موشح في حلل الأفراح لـ كامل الخلعى، يا حلاوة أم إسماعيل لـ سيد درويش ، من حبى فيك يا جارى لـ محمد الموجى، العيون السود لـ بليغ حمدى، إبعد عن الحب لمنير مراد، زي نور الشمس لـ عبد العظيم محمد، هاتوا الورق والقلم لـ محمود الشريف ، دور ياما أنت واحشنى لـ محمد عثمان، يا حلاوه الدنيا لـ زكريا أحمد، ليالى الأنس لـ فريد الأطرش ، هقابله بكره لـ رياض السنباطى، تحفيظ الفنان عاطف عبد الحميد وأداء سوزان مهدى، رضوى سعيد ،محمد شوقى، هدير يوسف، أحمد محسن، أنغام مصطفى ومحيى صلاح .

جدير بالذكر أن الفنان محمد قنديل أحد أبرز الأصوات التى تركت بصمة عميقة في تاريخ الغناء العربى ، إمتدت مسيرته الفنية لأكثر من أربعة عقود ، وُلد عام 1929 بحي شبرا بالقاهرة ونشأ في بيئة فنية مما صقل موهبته منذ الصغر، بدأ رحلته مع الغناء فى برامج الأطفال بالإذاعة المصرية تفرد بصوت دافئ وأسلوب مميز، قدم العديد من الأعمال التى أصبحت جزءًا من الذاكرة الفنية المصرية وتنوعت بين الرومانسى والوطنى والشعبى، رحل فى 9 يونيو عام 2004.