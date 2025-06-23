شيماء هلالي تطلق ثاني أغنيات ألبومها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة التونسية شيماء هلالي ثاني أغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذي يضم خمس أغنيات منوعة، وتحمل الأغنية الجديدة إسم "كل الحكاية" وهي باللهجة الخليجية، وجاءت بقالب غنائي متجدد من حيث اللحن الذي حمل توقيع الموسيقار د.

طلال الذي قدم جملاً لحنية قدمتها شيماء هلالي بأداء حمل الكثير من الإحساس والصدق. وحملت الأغنية كلمات عبد اللطيف البناي وتوزيع زيد عادل.

فيديو كليب العمل تم تصويره في لبنان تحت إدراة المخرج اللبناني دان حداد الذي قدم فيديو كليب تناغم مع موضوع الأغنية، اضافة الى اللوحات البصرية المميزة، وظهرت شيماء بأكثر من إطلالة لافتة.

وطرحت شيماء هلالي مؤخراً أغنية "إنت حبك" أولى أغنيات ألبومها الجديد، ولاقت أصداءاً ايجابية بين متابعيها، وحققت حوالي 700 ألف مشاهدة على اليوتيوب.

وتستعد شيماء هلالي في قادم المواعيد لطرح ٣ أغنيات جديدة من ألبومها الجديد، وتحمل جميعها توقيع الموسيقار طلال على صعيد اللحن.