مي سليم تبرز جمالها بلوك كاجول صيفي مميز

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الأردنية مي سليم على متابعيها في أحدثظهور لها من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال مرتدية توب أبيض ضيق، من دون أكمام، مع سروال جينز واسع ذات تصميم مميز، وإعتمدت لشعرها تسريحة تليق بالإطلالة، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها، بالإضافة إلى نظارات شمسية لإكمال اللوك.



وكانت أطلقت مي سليم مؤخراً، أغنيتها الجديدة "اتعلقت بيه" على طريقة الفيديو كليب، وتزامن طرحها مع حلول عيد الفطر السعيد، إذ اختارت أن تُقدم للجمهور عملاً غنائياً جديداً ومختلفاً.

جاءت أغنية "اتعلقت بيه" باللهجة المصرية وبقالب غنائي رومانسي - ايقاعي، وجسدت الأغنية في موضوعها حالة "الوقوع" في الحب، وشرحت هذه الحالة بأسلوب السهل الممتنع من حيث الكلمة البسيطة والقريبة من السمع. وجمع اللحن بين اللمستين الرومانسية والإيقاعية بأسلوب جديد ومختلف، من حيث الجمل اللحنية التي تكاملت مع التوزيع الموسيقي.



