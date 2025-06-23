لن تصدقوا ما عثر عليه في قصر ديدي المشبوه!

ميرنا وليد - بيروت - تُظهر صور نُشرت حديثًا من مداهمات مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي لقصر ديدي في لوس أنجلوس ما حدث بعد ذلك: نهب داخلي للأدراج والخزائن، وخلعٌ للأقراص الصلبة،

وكشف عن ممتلكات فاخرة وأسلحة ومخدرات وألعاب وكميات هائلة من زيت الأطفال.



قدم المدعون هذه الصور كدليل في محاكمة ديدي الفيدرالية الجارية، زاعمين أن المشاهد تعكس حفلات مُدبّرةً "للجنون" مدفوعةً بالإكراه وتعاطي المخدرات، وهي تهمٌ ينفيها.

و بينما يواجه النجم شون ديدي كومز، محاكمة فيدرالية جارية بموجب قانون ريكو، فإنه يتعامل مع نفقات قانونية متزايدة، ولكنه أيضًا يجني الملايين من مصدر غير متوقع، وهو طائرته الخاصة.

وفقًا لصحيفة يو إس صن، حققت طائرة ديدي Gulfstream G550، حوالى 4 ملايين دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، أثناء وجوده خلف القضبان.

أكملت الطائرة ذات الـ 14 مقعدًا، ما يقرب من 126 رحلة منذ سبتمبر 2024، إذ حجزها العملاء من خلال منصات تأجير فاخرة، وغالبًا ما يجهلون أن ديدي يملكها.

تدير الطائرة شركة Silver Air، وهي شركة تأجير راقية، ويبلغ متوسط ​​رحلاتها كل يومين تقريبًا، وتغطي أكثر من 149,000 ميل.

تشير القوائم إلى أن استئجار الطائرة يكلف ما لا يقل عن 32,597 دولارًا للرحلة الواحدة.