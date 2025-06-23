في يوم ميلاده الـ 60.. أيمن الشيوي ومسيرة من الفن الذي لا يقلد

أيمن الشيوي.. من الميلاد إلى التعليم الاكاديمي

الانطلاقة الفنية

أيمن الشيوي مديراً للمسرح القومي ‏

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 08:53 مساءً - يحتفل الفنان المصري، اليوم 23 يونيو 2025 بيوم ميلاده الـ60، في لحظة تُجسد مسيرة حافلة بالتمثيل والإخراج والتعليم ‏المسرحي.‏وُلد أيمن الشيوي بمحافظة الدقهلية في مصر عام 1965، وتميز بملامحه الأوروبية اللافتة لكن جذوره المصرية ظلت محور إبداعه.‏ونالبكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون عام 1986، وحصل على بكالوريوس التمثيل، ‏والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991.‏كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الإخراج (1993)، ثم الماجستير والدكتوراه، ليصبح أحد أندر الفنانين الحاصلين على هذا ‏المستوى العلمي في جيله.‏وبرزت الانطلاقة الفنية المميزة لـعام 1999عبر شخصيته الشهيرة بفيلم "همام في "أمستردام" بطولة الفنان محمد هنيدي، والتي أثارت الجدل حينها ‏وجعلت الجمهور يخلط بينه وبين شخصيته الواقعية.‏ثم توالت المشاركات السينمائية مثل مشاركته بفيلم "شورت وفانلة وكاب" مع الفنان أحمد السقا، "جوه اللعبة"، مع المطرب مصطفى ‏قمر، و"القرموطي في أرض النار" مع الفنان أحمد آدم.‏أما على المستوى الدرامي ، فقد تألق في مسلسلات عدة من أبرزها "الخواجة عبد القادر"، "سرايا عابدين"، "الدالي" و"قابيل" وغيرها ‏من الأعمال.‏والمسرح أيضًا كان له نصيب من إسهاماته الفنية فقام بالمشاركة في مسرحيات: سجين زندا، كوبري الناموس والملك لير.‏وفي عام 2023 تم تكليفمن قبل الدولة المصرية ليصبح مديراً للمسرح القومي كما عمل عميدًا لكلية العلوم السينمائية ‏والمسرحية، بجامعة بدر، والمُشرف العام على وحدة أكاديمية الفنون بالإسكندرية، عام 2011، وعضوًا للجنة المسرح بالمجلس الأعلى ‏للثقافة 2012.وفي يوم ميلاده الـ 60، يظلنموذجًا فريدًا للفنان المُثقف الذي حول شغفه بالفن إلى رسالة حيث لم يكتفي بصناعة أدوار ‏تخلد في ذاكرة الجمهور بل كرَّس حياته لتعليم أجيالًا قادرة على حمل راية الفن الأصيل.‏يمكنك قراءة.. أيمن الشيوي مديراً للمسرح القومي المصريلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».