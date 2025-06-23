أحمد السقا وأحمد فهمي يشعلان حماس جمهرهما لفيلم "أحمد وأحمد"

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الممثل المصري أحمد السقا و الممثل المصري أحمد فهمي جمهورهما لفيلمهما القادم و الذي يحمل إسم "أحمد وأحمد"، حيث قاما بنشر تيزر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، و شألا الجمهور بالقول: "هو الفيلم أكشن ولا كوميدي؟ كلنا هنعرف يوم ٢ يوليو في السينمات".



الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، وتدور أحداثه حول "أحمد" (أحمد فهمي) الذي يعود إلى مصر بعد غياب سنوات، ليجد نفسه في مواجهة ماضي غامض عندما يتعرض خاله "أحمد" (أحمد السقا) لحادث غريب يفقد على إثره الذاكرة. ومع تطور الأحداث، يكتشف البطل أن خاله ليس كما يبدو، بل هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية، ويجد نفسه مضطرًا لحمايته وكشف أسرار تهدد حياتهما معاً.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من الممثلين، منهم غادة عبد الرازق، طارق لطفي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، علي صبحي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، إلى جانب ضيوف شرف أبرزهم أوس أوس وإبراهيم حجاج. الفيلم من تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

يُذكر أن هذا هو اللقاء السينمائي الأول بين السقا وفهمي، بعد تعاونات سابقة كمشاركات شرفية، أبرزها في مسلسل "جولة أخيرة" وفيلم "عصابة الماكس"، وفيلم "سمير و شهير وبهير " 2010 .