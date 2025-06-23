نسرين زريق تشارك لحظة حب رومنسية مع زوجها أيمن قيسوني

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نسرين زريق صورة مميزة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب زوجها الممثل ومقدم البرامج المصري أيمن قيسوني، في أجواء رومنسية مليئة بالحب و الفرح، و علقت نسرين على المنشور بالقول: "أنت".



و في وقت اسبق، عايد الممثل ومقدم البرامج المصري أيمن قيسوني زوجته الفنانة اللبنانية نسرين زريق بمناسبة عيد ميلادها، من خلال مجموعة صور وأوقات مميزة جمعتهما، شاركها عبر حسابه الخاص مع متابعيه، وعلق عليها بكلمات من الحب والتقدير بالقول:

"في مثل هذا اليوم بالذات، منذ عدة سنوات (ولكن ليس كثيرًا)، قرر الكون أن العالم يحتاج إلى المزيد من الجمال، والمزيد من الضحك، والقدر المناسب من المواقف. وهكذا ولد نجم – أنت! منذ تلك اللحظة فصاعدًا، أصبح العالم أكثر إشراقًا وإضحاكًا، وبالتأكيد أكثر إثارة للاهتمام.

