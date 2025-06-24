شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف عن زوجها لصاحبة السعادة: أصوله سودانية سويسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، تفاصيل الخطوات الأولى مع زوجها إدريس، حيث قالت: إدريس يحمل أصولًا سودانية وسويسرية، حيث إن والده سوداني ووالدته سويسرية، وهو قد ولد في سويسرا، لذا لم يتحدث العربية بشكل جيد، فعندما جاء لمصر ليقابل والدتي واجه موقفا طريفا، إذ إنه لا يجيد التحدث بالعربية، بينما والدتي لا تتحدث الإنجليزية، وكنت أقوم بالترجمة لهما.

وتابعت في ذلك الوقت تواصلت معي ياسمين كامل لتقديم "أعلى نسبة مشاهدة"، وبعد نجاح المسلسل سافرت لإسبانيا ولحق إدريس بس، وهناك فاجأني بتقديم طلب الزواج هناك، وبالرغم أنني شعرت أنه سيفعل ذلك هناك إلا أنني تفاجأت بالفعل وكانت لحظة رائعة.

وتابعت: أنا لست من أنصار الخطوبة وكنت أريد الزواج مباشرة ووجدت إدريس أيضا كذلك، لذا عقدنا زواجاً مدنياً في البداية ثم كتب كتاب وحفل بسيط.

وتشارك الفنانة سلمى أبو ضيف في فيلم" إذ ما" الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب والروائي محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية، وذلك بعد مسيرة ناجحة في عالم الكتابة الأدبية والسينمائية.

إذما مقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق، التي صدرت عام 2020، وكانت الأكثر مبيعًا، والعمل تدور أحداثه حول البطل عيسى الشواف، الذي يحصل على 9 كنوز، ومع كل كنز يقترب خطوة نحو حلمه، ويكتشف ذاته.