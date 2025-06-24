شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف: تخنت 20 كيلو فى الحمل وكنت باكل كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف تفاصيل تجربتها مع الحمل والولادة خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، وأوضحت سلمى أنها اكتسبت حوالي 20 كيلوجرامًا خلال فترة الحمل، مشيرة إلى أنها كانت دائمًا تشعر بالجوع، وإذا لم تأكل كانت تصاب بالتوتر.

وأضافت سلمى أبو ضيف أنها كانت متحمسة للولادة يوم عيد ميلادها، حتى تشارك طفلتها صوفيا نفس اليوم، لكنها تفاجأت بقرار الطبيب بتقديم موعد الولادة ثلاثة أسابيع لأن الجنين كان كبير الحجم، لكنها لاحقًا اكتشفت أن الطبيب كان لديه ارتباطات أخرى في يوم ولادتها.

وعن اختيار اسم “صوفيا”، أوضحت سلمى أن زوجها إدريس هو من اختار الاسم، مستوحياً إياه من اسم والدتها “صفاء القلوب”، وأحبته سلمى لأنه يحمل معنى الصفاء وهو اسم يوناني.

وتشارك الفنانة سلمى أبو ضيف في فيلم" إذ ما" الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب والروائي محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية، وذلك بعد مسيرة ناجحة في عالم الكتابة الأدبية والسينمائية.

"إذ ما" مقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق، التي صدرت عام 2020، وكانت الأكثر مبيعًا، والعمل تدور أحداثه حول البطل عيسى الشواف، الذي يحصل على 9 كنوز، ومع كل كنز يقترب خطوة نحو حلمه، ويكتشف ذاته.