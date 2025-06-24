شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيي حفلاً بمكتبة الإسكندرية 28 يونيو.. ونفاد التذاكر بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم الكبير على الحجار لإحياء حفل غنائي في مكتبة الإسكندرية يوم السبت 28 يونيو الجاري، وسط ترقب كبير من جمهوره، وقد شهد الحفل إقبالاً واسعًا، حيث نُفدت جميع التذاكر قبل موعد الحفل بأكثر من أسبوعين كما أكد الحجار فى تصريحات لـ"الخليج 365"، ما يعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الحجار ومحبة الجمهور لأعماله.

ومن المتوقع أن يقدم الحجار خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها جمهوره على مدار مسيرته الفنية الطويلة، إلى جانب بعض المفاجآت التي يجهزها خصيصاً لهذه المناسبة.

وقرر مؤخرًا النجم الكبير على الحجار تأجيل ألبومه الجديد الذي يحمل اسم شىء من كل شىء، نظرا للظروف اللي بتمر بيها المنطقة من أحداث.

من ناحية أخرى يحيي النجم علي الحجار حفلاً غنائيًا، بقاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المفترض أن يقدم الحجار بعض من أغانيه الذي يعشقها جمهوره.

وكان الفنان علي الحجار شارك مؤخرًا في مسرحية "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي، من إخراج المخرج الكبير عصام السيد، وتشهد المسرحية "مش روميو وجوليت"، عودة المطرب علي الحجار، إلى عالم المسرح، بعد غياب كبير، كما تشهد عودة الفنانة رانيا فريد شوقي لمسرح القطاع العام.

مسرحية "مش روميو وجوليت" من بطولة على الحجار ورانيا فريد شوقي، ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، وأميرة أحمد مطربة دار الأوبرا.