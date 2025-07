شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم 28 Years Later يخالف عادته في نهاية العمل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد من موقع "nme"، عن أن فيلم 28 Years Later لا يحتوى على مشاهد بعد النهاية كما هو متعارف عليه في أغلب الأفلام هذه الفترة، إلا أن النهاية تحتوى على مشاهد من كواليس تصوير العمل.

كما انتشرت الشائعات عن مشاركة النجم العالمى كيليان مورفي سيشارك فى فيلم 28 Years Later الذى طرح يوم 22 يونيو الجارى، وسيؤدى دور جيم، ساعي البريد بالدراجة.

من المقرر أن يكون فيلم 28 Years Later أول فيلم من ثلاثية أفلام جديدة ضمن هذه السلسلة، سيتبعه فيلم Years Later: The Bone Temple 28 في يناير 2026، من إخراج نيا داكوستا، ومن المقرر أن يليه فيلم ثالث لم يكشف عن اسم بعد.

في أبريل الماضى، اشار المخرج العالمى دانى بويل وكأنه يؤكد أن مورفي سيظهر في مرحلة ما من الثلاثية، لكنه أضاف: "كما هو الحال مع كل الأشياء الجميلة في الحياة، قد تضطر إلى الانتظار قليلًا حتى يظهر".

ومن ثم أكد بويل قائلًا: "سيظهر مورفى في الجزء الثاني، ولا يجب أن أكشف الكثير".