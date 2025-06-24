شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر رضا المصري يكشف عن تعاون مع رامي جمال بألبوم محسبتهاش الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر رضا المصري، بعد مسيرة طويلة في كتابة تترات المسلسلات وتعاون مع أبرز نجوم الأغنية الشعبية، عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كلام عيب يتحكي" والتي يؤديها الفنان رامي جمال.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أعرب رضا المصري عن سعادته الكبيرة بالعمل مع نجم مثل رامي جمال، الذي يُعرف باختياره المميز لأعماله، مشيرًا إلى أن الحظ وقف بجانبه ليكون جزءًا من فريق من نخبة الشعراء أصحاب الأقلام الرفيعة.

وأضاف المصري أنه يعمل حاليًا على إعداد عدة أعمال جديدة سيشكلون علامة بارزة في مشواره الفني، موضحًا أن أغنية "كلام عيب يتحكي" ستكون أولى هذه الأعمال التي من المقرر صدورها في الأول من يوليو 2025.

وشارك رامى جمال في صناعة الألبوم نخبة من المؤلفين والملحنين، منهم: بلال سرور سامر أبو طالب مصطفى عسال أيمن بهجت قمر إيهاب عبد العظيم محمد ياسر أحمد المالكي أحمد أمين خالد سند أمين نبيل وسام بعد المنعم بالاضافة الى تلحين رامى نفسة لعدد من الاغانى

ويأتي هذا الألبوم بعد النجاح الكبير الذي حققه رامي جمال في أعماله السابقة، مما يرفع سقف التوقعات لدى جمهوره، خاصة مع تنوع الأغاني بين الطابع الرومانسي والطربي والبوب.