شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يعود إلى براد بيت بعد ثلاثة عقود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حضر النجم العالمي توم كروز العرض الأول الأوروبي لفيلم "F1: The Movie" لزميلة النجم براد بيت في لندن.

قام كروز بظهور مفاجئ، حيث انضم إلى براد بيت على السجادة الحمراء بينما وقف النجمان لالتقاط الصور معًا، وبحسب مجلة فارايتي ، كان هذا اللقاء بمثابة لم شمل بعد 31 عامًا من التحضير، حيث قام بيت وكروز ببطولة فيلم الرعب الكلاسيكي "Interview With a Vampire" للمخرج نيل جوردان عام 1994.



بعد 30 عام لقاء كروز وبراد

وفي حديثه لـ E! News مؤخرًا، قال براد بيت إنه مهتم بالتمثيل أمام توم كروز مرة أخرى، لكنه أضاف مازحًا أنه ليس مهتمًا كثيرًا بمطابقة حب ممثل Tom Gun للحركات الجوية، قائلا " حسنًا، لن أعلق نفسي على الطائرات وأفعل مثل هذا لذا عندما يفعل شيئًا آخر على أرض الواقع، فعندئذ نعم."



توم كروز في العرض الخاص لفيلم براد بيت

وهذه هي المرة الأولى التي يقود فيها بيت البالغ من العمر 61 عاما، والذي يلعب دور سائق السباق الخيالي سوني هايز في فيلم Apple Originals، سيارة فورمولا 1 حقيقية على المسار.



توم كروز وبراد بيت

في هذه الأثناء، قالت أكاديمية هوليوود للأفلام إن توم كروز من بين المشاهير الذين تم اختيارهم لتلقي جوائز الأوسكار الفخرية هذا العام عن إنجازاتهم مدى الحياة.

تم اختيار كروز لعمله على مدار عقود في فيلم "Risky Business" وفيلمين من سلسلة "Top Gun" والعديد من الأفلام الأخرى.

ومؤخرًا، أجرى كوسينسكي، الذي عمل مع الممثلين، مقارنة بين سمات الثنائي في مقابلة مع مجلة GQ، حيث قال: "توم يُبدع دائمًا، لكنه في الوقت نفسه يتمتع بقدرات فائقة ومهارة عالية"، مضيفًا: "كلاهما يمتلك موهبة فطرية في القيادة، لكن أتصور أن توم قد يُخيفنا أكثر".

وأضاف المخرج: "كان من الممكن أن نتعرض لحادث. توم يُبالغ في أدائه. أعني، إنه يُبالغ في أدائه هذا يُرعبني. لقد شاركتُ في العديد من أفلام "المهمة المستحيلة" مع توم، وهي تجربة مُرهقة لشخص مثلي، أصنع له سيارات، وأؤدي معه مشاهد بهلوانية".

قبل أن يختتم حديثه، قال جوزيف كوسينسكي للصحيفة: "براد بيت، يستمع ويعرف قدراته، وأعتقد أنه سيكون أول من يقول، نعم، لن أفعل ذلك"، يأتي هذا فيما ومن المقرر أن يتم عرض فيلم براد بيت، F1 في دور السينما يوم 27 يونيو 2025.