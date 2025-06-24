ماريلين نعمان تتحدث عن طفولتها..هل كانت شقية؟ وماذا عن العنف ضد الأطفال؟

ميرنا وليد - بيروت - تواجدت الفنانة ماريلين نعمان في حفل خيري نظّمته جمعية حماية تحت شعار: Let Hope Shine Through، وذلك بحضور العديد من المشاهير من مختلف المجالات، مثل المنتج جمال سنان، الممثلة ماغي بو غصن، الفنانة مايا دياب، الممثل والكاتب جورج خباز وغيرهم.



موقع "الفن" تواجد في هذه المناسبة، وقد أجرينا مع ماريلين مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع نذكر منها الإعلان الدعائي الذي قامت به مع الممثلتين ماغي بو غصن وسينتيا كرم يهدف الى وقف العنف ضد الأطفال.

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