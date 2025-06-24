الليلة يبدأ الزفاف الأسطوري لـ جيف بيزوس ولورين سانشيز: تسريبات حول التحضيرات وقائمة المدعوين

ميرنا وليد - بيروت - بعد مرور عامين على تقدّم مؤسس أمازون جيف بيزوس بطلب الزواج من الإعلامية الحائزة على جائزة إيمي، لورين سانشيز، بخاتم ماسي يزن 30 قيراطًا خلال عطلة أوروبية، يستعدّ الثنائي لإقامة حفل زفاف أسطوري في مدينة البندقية الإيطالية، ابتداءً من اليوم 24 حزيران/يونيو ويمتد الى 26 حزيران، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت سانشيز قد صرّحت خلال ظهور لها في برنامج "Today" في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أنها تتعامل مع التخطيط للزفاف مثل أي عروس أخرى، مازحة: "عندي حساب على بينتريست، أنا مثل كل العرائس!"

ورغم التكتّم الكبير حول التفاصيل، إلا أن مقربين من الثنائي يؤكدون أن الحفل لن يكون تقليديًا، إذ صرّح شقيق سانشيز الأكبر، بول سانشيز، لموقع TMZ في اذار/مارس 2025 قائلاً: "أتوقع أن يكون الزفاف أشبه بزفاف الأميرة ديانا... سيكون حدثاً مميزاً ومليئاً بالنجوم".

موقع الزفاف

أكد عمدة البندقية، لويجي بروغنارو، أن المدينة ستستضيف الحفل، نافياً الشائعات حول إقامة الزفاف في آسبن بولاية كولورادو بتكلفة 600 مليون دولار. وأوضح أن الحدث سيكون صغيراً نسبيًا، بحضور 200 مدعو فقط، وأنه لن يؤثر على الحياة اليومية في المدينة. وأضاف: "نعمل مع المنظّمين لضمان احترام خصوصية المدينة وهويتها الفريدة".

ووفقًا لمصادر "أسوشيتد برس"، فإن نحو 80٪ من تجهيزات الزفاف سيتم توفيرها من موردين محليين. وسيتولى مخبز "روزا سالفا" – أقدم محل حلويات في المدينة – إعداد الهدايا التذكارية، فيما ستساهم ورشة "Laguna B" المتخصصة في زجاج مورانو الشهير بصناعة قطع فنية خاصة بالمناسبة.

وفي حين لم يُعلن بعد عن الموقع الرسمي لحفل الزفاف، أشارت تقارير سابقة إلى أن الحفل قد يُقام على يخت بيزوس الفاخر "Koru" الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، بينما ذكرت وسائل أخرى جزيرة "سان جورجيو مادجوري" التاريخية كخيار محتمل، إلى جانب مبنى "سكولا غراندي ديلا ميزيريكورديا" العائد إلى قرون مضت.

من هم المدعوين؟

من المتوقع أن يكون الزفاف حافلاً بالنجوم والمشاهير، تمامًا كما كان الحال في حفلات الخطوبة السابقة للثنائي.

ففي آب/أغسطس 2023، احتفل بيزوس وسانشيز بخطوبتهما بحفل فاخر على متن يخت بيزوس، بحضور بيل غيتس. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، نظّمت المصممة ديان فون فورستنبرغ حفلاً تكريمياً لهما في منزلها في بيفرلي هيلز، حضره عدد من النجوم مثل أوبرا وينفري، سلمى حايك، باربرا سترايسند، ميراندا كير، سوكي ووترهاوس، وروبرت باتينسون.

وبحسب مصادر لمجلة "بيبول"، فإن من بين المدعوين إلى الزفاف: إيفانكا ترامب، جاريد كوشنر، كارلي كلوس، جوشوا كوشنر، إضافة إلى صديقات سانشيز المقربات كريس جينر وكيم كارداشيان. كما يُتوقع حضور زميلتيها في رحلة "بلو أوريجين" إلى الفضاء: كاتي بيري وجايل كينغ.

وسيُقيم الثنائي في فندق "أمان" الفاخر المطل على القناة الكبرى، وهو نفس الفندق الذي احتضن زفاف جورج وأمل كلوني عام 2014. كما تم حجز غرف لضيوف الزفاف في أربعة فنادق بارزة أخرى: "غريتي بالاس"، "سانت ريجيس"، "بيلموند تشيبرياني"، و"فندق دانييلي".

وطلب العروسان من المدعوين الامتناع عن جلب الهدايا الشخصية، واستبدالها بتبرعات خيرية، بينما سيحصل الضيوف على حقائب تذكارية تحتوي على زجاجيات مورانو من Laguna B وحلويات محلية من Rosa Salva.

فستان الزفاف

لم يُكشف بعد عن المصمّم الرسمي لفستان سانشيز، لكن تردّدت أنباء عن أن رئيسة تحرير مجلة "فوغ"، آنا وينتور، تساعد العروس في اختيار فستانها، وقد اقترحت عليها المصمّم الشهير أوسكار دي لا رينتا. كما شوهد الثنائي في اذار/مارس 2025 داخل متجر "دولتشي آند غابانا" في ميلانو خلال جلسة قياس لفستان محتمل.