شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم وتشييع الجنازة ظهر اليوم من مسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي اليوم الكاتب الصحفي المخضرم محمد عبد المنعم، أحد أبرز رموز الصحافة المصرية، والذي شغل مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الصحفية، أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف".

وأعلن نجله الفنان تامر عبد المنعم خبر الوفاة عبر منشور مؤثر على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، كُتب فيه:"مات أبي... توفاك الله تعالى يا والدي الغالي، الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وسوف تُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم. إنا لله وإنا إليه راجعون."

يُعد محمد عبد المنعم من أبرز الصحفيين المتخصصين في الشؤون العسكرية في مصر، تولى مناصب صحفية رفيعة، كان أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف"، ترك إرثًا صحفيًا كبيرًا، حيث ساهم في تغطية أهم الأحداث السياسية والعسكرية في تاريخ مصر.