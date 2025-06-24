تامر حسني يحدث تفاعلا واسعا بمقطع فيديو مع بطلة كليبه الأخير

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني، أحدث تفاعلا واسعا.

وظهر تامر حسني في مقطع الفيديو برفقة موديل كليب "ملكة جمال الكون"، الذي قدّمه مع الفنان السوري الشامي منذ فترة.

وأحدث مقطع الفيديو تفاعلا واسعا على الانترنت، إذ أعرب المتابعون عن اعجابهم بجمال الفتاة الشابة، وبالأغنية التي تصدرت الترند مؤخرا.

وتجاوز الديو الغنائي "ملكة جمال الكون" للفنانين تامر حسني والشامي، الـ 51 مليون و 400 ألف مشاهدة، بعد أربعة أسابيع على إطلاقه، متربعًا على صدارة قائمة الأغاني الأكثر تداولًا.

"ملكة جمال الكون" من كلمات وألحان تامر حسني والشامي، أما التوزيع الموسيقي فكان من توقيع الشامي بالتعاون مع إليان دبس.

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