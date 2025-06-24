ممثلة مصرية تتحدث بألم عن أصعب موقف عاشته بحياتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية دينا فؤاد عن أصعب موقف مر بحياتها، مؤكدة أنها شعرت بالحزن الشديد عن رحيل والدتها.

وقالت دينا فؤاد: "أمي توفيت وأنا عندي سنتين ومش فاكرة منها أي حاجة، وأختي ووالدي هما اللي كانوا بيحكولي عنها، وكتير كنت بعدّي بمواقف محتجالها فيها، زي وفاة والدي، ووفاة المنتجين الأربعة. من أكبر صدمات حياتي وفاة المنتجين الأربعة، اللي كنت بعتبرهم جزء من عيلتي، وحسيت بضربة في قلبي لما سمعت الخبر وهما ماتوا شهداء، وفاكرة آخر موقف جمعني بكل حد في الأربعة، وعيشت يوم صعب أوي وقتها".

كما تحدثت دينا عن سر نضارة بشرتها وقالت خلال حلولها ضيفةً على برنامج "ع الهادي في الكلام" الذي تقدّمه الإعلامية سالي عبد السلام: "أنا مش من النوع اللي بيحط مكياج في الخروجات أو أي مناسبة، ولو اضطريت أحط مكياج في تصوير أو أي حفل بأرجع البيت أغسل وشّي بالمية على طول".

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