شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم اليوم من مسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان تامر عبد المنعم عن موعد تشييع جنازة والده الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم، حيث يشيع جثمان الراحل من مسجد عمر مكرم بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء.

الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم أحد أبرز رموز الصحافة المصرية، والذى شغل مناصب قيادية فى عدد من المؤسسات الصحفية، أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف".

ويُعد محمد عبد المنعم من أبرز الصحفيين المتخصصين في الشئون العسكرية في مصر، تولى مناصب صحفية رفيعة، كان أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف"، وترك إرثًا صحفيًا كبيرًا، حيث ساهم في تغطية أهم الأحداث السياسية والعسكرية في تاريخ مصر.