شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم.. رحيل عميد الصحافة العسكرية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل، صباح اليوم، الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم، أحد أبرز رواد الصحافة المصرية والعربية، تاركاً إرثاً صحفياً ضخماً يمتد لعقود من العطاء المهنى المتميز.

ويعد الراحل أحد أبرز المحررين العسكريين فى تاريخ الصحافة المصرية، حيث شغل عدة مناصب قيادية بارزة، أبرزها رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف وهو مؤسس مجلة الدفاع، وشغل المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك ورئيس القسم العسكري بجريدة الأهرام.

وتميز الراحل بإسهاماته البارزة في الصحافة العسكرية، وفي تصريحات سابقة له، تحدث عبد المنعم عن مسيرته الحافلة، قائلاً: "تعلمت الإخلاص في العمل واحترام المهنة من الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل"، كما شارك ذكريات مهنية مؤثرة، منها تدخله الشخصي لتغطية زيارة مسئولين عسكريين لمصابي حادث الطائرة الليبية عام 1972، وقال أيضا الحقيقة أن نجاحى كمحرر عسكرى فى الأهرام، كان سببا فى اختيارى أيضا لتقديم برنامج "العالم فى حرب" على القناة الثانية فى مطلع الثمانينيات، وكان يحظى بمشاهدة عالية، حيث كان يعرض أفلاما وثائقية عن الحرب العالمية الثانية، وكنت قبل عرض الفيلم فى كل حلقة، أشرح محتواه، وأفسر مفاهيم غامضة بالنسبة للمدنيين، وبالتالى يتابعون الفيلم بسلاسة ويسر.

وقد تميز الراحل بعلاقاته الوطيدة مع كبار المثقفين، حيث كان مقرباً من الأديبين يوسف إدريس ونجيب محفوظ، كما قدم برنامج "العالم في حرب" التليفزيوني الذي لاقى نجاحاً كبيراً في ثمانينيات القرن الماضي.