شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات صحفية لـ راغب علامة وديانا حداد ونجوم آخرين فى خامس أيام موازين والان مع تفاصيل الخبر

يقام، اليوم، على هامش مهرجان موازين الدولى فى دورته العشرين، مؤتمرات صحفية لعدد من نجوم الأغنية قبل إقامة حفلاتهم الغنائية بالعاصمة المغربية الرباط بين عدة مسارح مختلفة.

المؤتمرات ستكون بالترتيب مع يسرا سعوف فى البداية، ثم راغب علامة، وديانا حداد، وزكريا الغفولى، ومحمد عدلى، وكوثر برانى.

من ناحية أخرى وصل أمس النجم المصرى تامر عاشور استعدادا لإحياء حفله الغنائى اليوم الثلاثاء 24 يونيو، وذلك ضمن فعاليات مهرجان موازين فى دورته العشرين على المسرح الوطنى محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، وهو المسرح الذى يغنى عليه فى هذه الدورة كوكبة أخرى من النجوم منهم كاظم الساهر وماجدة الرومى.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.