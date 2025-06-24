ميرنا وليد - بيروت - أحدث النجم التركي جان يامان جدلاً واسعاً خلال مشاركته في فعاليات مهرجان السلسلة العالمية في إيطاليا، وذلك بعد ظهوره برفقة صديقته الجديدة، منسقة الموسيقى سارة بلوما.
وقد لفت جان الأنظار بإطلالة جريئة، حيث ارتدى بنطالاً جلدياً أسود وقميصاً مفتوحاً عند الصدر، وأضاف لمسته الخاصة بنظارات شمسية ذات تصميم مميز. كما أثار الاهتمام بمشيته اللافتة على السجادة الحمراء إلى جانب سارة، التي ارتدت فستاناً ضيقاً مزوداً بفتحات جانبية بارزة.
وأظهر جان حنانه تجاه شريكته من خلال احتضانها وتقبيل يدها أمام عدسات المصورين، في لفتة رومانسية علنية. لكن الحدث الأبرز كان عندما فاجأ الحضور بحملها بين ذراعيه وسط حشود الجماهير والمصورين، بعدما انتظرته حتى أنهى التقاط الصور مع معجبيه، ثم توجه بها إلى داخل مبنى المهرجان.
تداولت الصحف التركية هذه اللحظات المصورة بشكل واسع، واعتبرها البعض مبالغاً فيها واستعراضية، مما عرض جان لانتقادات عديدة من متابعيه، خاصة من جمهوره في تركيا، الذين رأوا أنه ابتعد عن الساحة الفنية التركية وطالبوا بعودته إلى الدراما من خلال عمل قوي. في المقابل، دافع عنه آخرون معتبرين تصرفاته تعبيراً عفوياً عن الحب والاهتمام تجاه شريكته الإيطالية.
كانت هذه تفاصيل خبر حملها بأسلوب جريء.. جان يامان وخطيبته يحدثان ضجة على السجادة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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