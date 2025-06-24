إنفصال زوجة باريش أردوتش عنه بسبب هاندا أرتشيل؟

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام تركية ان خلافا وقع بين النجم التركي باريش أردوتش وزوجته بسبب غيرة الأخيرة من الممثلة التركية هاندا أرتشيل التي تشاركه البطولة في مسلسل "تذكر الحب"، الا ان هذا الخبر لم يُعلّق عليه باريش بعد.



وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهاندا أرتشيل وباريش أردوتش، خلال حفل إنطلاق عرض مسلسل "تذكر الحب".

وجذب الفيديو المنتشر انتباه المتابعين بسبب النظرات التي تبادلها الممثلان التركيان أثناء الحدث. وأشار الجمهور إلى أن هذه اللحظات تعكس انسجامًا خاصًا بين الثنائي، رغم ارتباط كل منهما بعلاقات شخصية معروفة.