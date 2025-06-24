لم تتواجد في زفاف مسلم .. كيف علّقت صاحبة أغنية "مخصماك" نوال عبد الشافي على الأمر ؟

ميرنا وليد - بيروت - ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز International Fashion Awards، تم تكريم الفنانة نوال عبد الشافي، ونالت جائزة أفضل أغنية عن الأغنية التي طرحتها في بدية العام "هي جت عليا".



في الحدث أجرى موقع "الفن" لقاءً مع الفنانة نوال عبد الشافي، حيث تحدثت عن تكريمها، وعن أعمالها الجديدة، وعن النجاح الذي ما زالت تحققه أغنيتها الشهيرة "مخصماك".

وعلّقت عبد الشافي على عدم تواجدها في زفاف الفنان مسلم، الذي غنت برفقته نسخة ريمكس من أغنية "مخصماك".

وغنت عبد الشافي مقطع من أغنية "مخصماك" في ختام اللقاء.

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