هكذا علّقت إلهام الفضالة على الإفراج عن شجون الهاجري

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة إلهام الفضالة على إخلاء سبيل الممثلة شجون الهاجري بطريقة غير مباشرة قائلة: "شهاب يقول لي وجهك ورد مستانسة ودي أطق أصبع أحس روحي ردت يومين في اكتئاب مالي خلق نفسي".

على صعيد آخر قررت إلهام الفضالة ان تقدم هدية باهظة الثمن لابنتها وهذا ما جعل اسمها يتصدر مواقع التواصل ومحركات البحث وذلك بعد كشفها عن المفاجأة التي اعدتها لها بمناسبة عيد ميلادها.

وفي التفاصيل شاركت على صفحتها فيديو عبر حسابها، أوضحت فيه أنها اشترت سيارة كهدية لابنتها، لكنها قررت حظرها مؤقتاً على تطبيق واتساب لتفادي كشف المفاجأة قبل موعدها.



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