تامر عبد المنعم يفقد والده بعد صراع مع المرض.. وينعاه بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - فجع الممثل المصري تامر عبد المنعم، بوفاة والده الكاتب محمد عبد المنعم، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.
وأعلن تامر وفاة والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب في منشور له: "مات أبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وستُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتفاعل المتاعبون بشكل واسع مع منشور تامر، وأعربوا عن حزنهم بهذا الخبر، وتمنوا للراحل الرحمة والمغفرة ولعبد المنعم وعائلته الصبر على فراقه.
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