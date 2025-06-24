سلمى أبوضيف تتحدث عن وزنها في الحمل وتعرضها للتنمر.. فكم زادت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 02:51 مساءً - كشفت سلمى أبوضيف خلال حلولها ضيفة على الإعلامية والنجمة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "DMC"؛ عن كواليس فترة الحمل والولادة، موضحة أنها تعرضت للتنمر والكثير من التعليقات السلبية بعد استعراضها حملها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سلمى أبوضيف: تعرَّضت لحملة تنمر بعد إعلان حملي

كشفت سلمى أبوضيف عن بعض كواليس فترة الحمل، مؤكدة إنها لم تخش من الإعلان عن حملها أو استعراض حملها، مشيرة إلى أنها تعرضت لتعليقات سلبية وتنمر بعد الكشف عنه، حيث قالت: "عند استعراض حملي على إنستغرام، تعرضت للتنمر، والناس قالت أزاي تظهري بطنك، وأنا في كثير من الأحيان لا أحسب الأمور قبل فعلها، ولكن كوني ممثلة بكون تحت الأضواء وطائلة تعليقات الجمهور".

وأكملت: "وعند نشر صوري أثناء الحمل، انقسم الجمهور بين رافضين للتصرف أصلاً وبين التنمر علي، وإيه المنظر دا، مع أن كل السيدات تمر بهذا المنظر أمك وأمي وزوجتك وابنتك فيما بعد، وأنا تصرفت بتلقائيتي وكنت عايزة أفرح بحملي وفي نفس الوقت ملابس قياسها ضاق؛ فأصبت بالاكتئاب لأني ملابسي ضاقت، فتصرفت ببساطة"، مؤكدة أنها قررت مقاضاة أصحاب التعليقات المسيئة ولكن ليس لديها مشكلة مع المنتقدين؛ حيث قالت: "أنا معنديش مشكلة أنك تنتقد، ولكن أنك تغلط على بيبي لم يوُلد بعد، دا كان بالنسبة لي تطاول مفجع، بكيت بسبه، أنا معنديش مشكلة أنك تنتقد، لكن أي مساس بعائلتي غير مسوح به، وقضيت بالفعل كل من تطاول".

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كم زاد وزن سلمى أبوضيف أثناء حملها؟

كما تحدثت عن زيادة وزنها خلال فترة الحمل، موضحة زيادتها حوالي 20 كجم وذلك على الرغم من أنها تهتم كثيراً بتفاصيل جسدها نظراً لطبيعة عملها كفنانة، وشغها بالفاشون والموضة وظهورها كوجه إعلامي لكثير من الماركات العالمية، حيث قالت: "الموضوع كان موتر جداً بالنسبالي خاصةً في أول ثلاثة أشهر، وكنت أجوع كثيراً، وإذا لم آكل أتعصب جداً، وتخنت 20 كجم، وأتوحمت على مانجا كنت بحلم بيها، وبعدها الشمام على الرغم أني لا أتناوله في العادي، وبعدها التفاح".

وأكملت: "وعلى الرغم أني كنت بأكل فواكه كثيراً، ولكن تخنت 20 كيلو، فقدت منها حتى الآن 15 كيلو، وصلت لوزن 70 كجم وأنا مش طويلة وكنت قبل الحمل 49 كجم، وقضيت فترة الحمل بشكل هادئ أشاهد التلفزيون، وفي بداية الحمل كنت أصور فيلم هيبتا 2".

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وعن معياد الولادة، كشفت سلمى أبوضيف أنه في البداية من المفترض بالتزامن مع يوم ميلادها، حتى تحمل هي وابنتها نفس يوم الميلاد، ولكن الدكتور- نظراً لمواعيده- هو من حدد المعياد قبلها بثلاثة أسابيع؛ مشيرة أنها أنزعجت من الأمر في البداية ولكن أيقنت أن المعياد قدر من الله.

صوفيا غيّرت حياة سلمى أبوضيف

في بداية عام 2025، استقبلتابنتها الأولى صوفيا، وشاركت متابعيها العديد من اللحظات الخاصة خلال فترة الحمل والولادة؛ وأعلنت اسمها بطريقة مختلفة، فلم تتبع الطرق المعتادة للكثير من النجوم والنجمات للكشف عن أسماء أطفالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، إذ أضافتإلى حسابها الرسمي على إنستغرام لقب "أم صوفيا" بجانب مهنتها كممثلة.

ووقتها تفاعل عدد كبير من جمهورها مع هذا الخبر، وقدموا لها التهاني بميلاد طفلتها الأولى وتمنوا لها حياة هادئة ومميزة مع عائلتها.

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