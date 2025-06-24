سلمى أبو ضيف تكشف عن قصة حبها مع زوجها.. وهذا هو فارق العمر بينهما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 02:51 مساءً - لأول مرة وفي حديثٍ من القلب؛ كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف عن تفاصيل من حياتها الشخصية، حيث تحدثت عن قصة حبها مع زوجها وطريقة زواجهما السريعة، كما كشفت عن فارق العمر بينهما، وذلك خلال حلولها ضيفة مع النجمة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " DMC ".

قصة حب سلمى أبو ضيف وزوجها

كشفت سلمى أبو ضيف عن بداية قصة الحب بينها وبين زوجها رجل الأعمال السويسري إدريس عبدالعزيز، قائلة: "أتعرفت على إدريس وحبيته قبل ما أوقَّع مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، وأول مرة يشوفني قالي هتجوزك".

وأكملت: " أنا تعرفت على إدريس في دبي وأُعجبت به، وكنا نتواصل من وقت لآخر عبر إنستغرام، وبعدها كان عندي تصوير في دبي، واتفقنا نتقابل وكانت المرة الثانية، وشهد اللقاء حديث مطول بيننا، وفاجئني بأمر الزواج متسائلًا: عايزة فرحنا يبقى فين؛ فأجبته في إيطاليا، وحتى الآن لم نقيم الفرح".

وتابعت سلمى أبو ضيف: "وأثناء المقابلة وبعد عرض الزواج، دخلت الحمام وبصيت في المرآة شعرت أنني أحبه، وبعدها عدت إلى القاهرة، وأتى بعدي بأسبوعين لمقابلة والدتي كي يتقدم لي، وكانت أول زيارة له في مصر".

وأضافت أبو ضيف: "زوجي والده سوداني ووالدته سويسرية، فهو مولود في سويسرا، والموضوع كان مضحك جدًا، هو لا يتحدث العربية إطلاقاً، وأمي لا تتحدث الإنجيلزية، لذلك قمت بدور المترجمة، مازحة إنها لم تكن تقدم الترجمة بشكل دقيق في هذه الجلسة من إجل إتمام الزواج"، موضحة: "متكلمناش في قايمة ولا أي تفاصيل مادية، ماما ما طلبتش حاجة، وكله حصل بكل بساطة".

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هذا هو فارق السن بين سلمى أبو ضيف وزوجها

كما تطرقت خلال الحديث لقرار زوجها السريع، حيث قالت: "قالي احنا هنتجوز على طول، أنا عندي 32 عامًا، وإدريس عنده 41، فارق السن بيننا 9 سنوات، وأنا مش معترفة بفترة الخطوبة أوي، ولو ماما كانت موافقة كنت هدخل على الجواز على طول... وده اللي حصل فعلًا".

وتابعت سلمى أبو ضيف: "احنا اتجوزنا على طول مش لسة هنخطب ونضيع وقت ونتخانق، والجواز كان بشكل مدني عشان إدريس جنسيته مش مصرية، وبعد كده أنا كان نفسي بقى في مأذون الحتة المصري الحقيقة بتاعتنا دي، وأهله حضروا وأقامنا حفلة وبس كده".

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زواج سلمى أبو ضيف

يُذكر أنقد احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال السويسري إدريس عبدالعزيز في يونيو الماضي 2024، وأكدت أنه تم الزواج بشكلٍ سريع وتم تأجيل حفل الزفاف لرغبة الثنائي في إتمام الزواج، لأنه مشغول في عمله وهي لديها العديد من الارتباطات فقررا الزواج وتأجيل الحفل.

وقد رُزقت منه قبل أشهر قليلة بطفلتهما الأولى "صوفيا"، وشاركت جمهورها أكثر من مرة لحظات مميزة من تجربتها كأم جديدة.

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