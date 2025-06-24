سينتيا خليفة ضيفة شرف مسلسل ابن النادي لأحمد فهمي.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 02:51 مساءً - يخوض الفنان أحمد فهمي مؤخراً تجربةً دراميةً جديدةً، من خلال عمل يحمل اسم "ابن النادي"، إذ بدأ الترويج له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، من خلال صورة ظهر من خلالها وهو ممسك بـ"سكريبت" العمل.

مسلسل "ابن النادي" من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وإنتاج طارق الجنايني، وتعتمد أحداث العمل على رياضة كرة القدم بوجهٍ عام، لتأتي الفرصة لـ أحمد فهمي إلى تقديم عمل به خطوط درامية عن كرة القدم وهي الرياضة المفضلة له ويهتم بها وبأخبارها طوال الوقت، وذلك كان سبباً في عرض المنتج طارق الجنايني هذا السيناريو على فهمي باعتباره الأنسب لتقديمه.

سينتيا خليفة ضيفة شرف مسلسل ابن النادي لأحمد فهمي

مسلسل "ابن النادي".. قالب درامي رياضي

وقد انضمت النجمة اللبنانية سينتيا خليفة ضيفة شرف للمسلسل، والمقرر عرضه قريباً عبر منصة "شاهد"، ومن المفترض أن تجسدخلال العمل شخصيةً كوميديةً بجانب نخبة من النجوم أبطال العمل، من بينهم آية سماحة، سيد رجب، وجلا هشام.ويسجل أحمد فهمي ببطولتهعودته إلى الدراما بعد غياب عامين وتحديداً منذ عرض مسلسل "سفاح الجيزة" عام 2023، ومنذ ذلك الوقت اكتفى فهمي بالظهور كضيف شرف خلال العديد من المسلسلات التي تم عرضهما على مدار العامين الماضيين.

وتبين من خلال الصورة التي من خلالها روج فهمي للمسلسل والتعليق المرفق بالصورة، بأن العمل سيكون له علاقة برياضة كرة القدم، من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى غير أنه سوف يتم عرضه قريباً، حيث جاء التعليق كالتالي: "أحمد فهمي وكورة، مسلسل أسطوري في انتظاركم، من أعمال شاهد الأصلية.. قريباً على شاهد".

مسلسل "ابن النادي" تدور أحداثه حول شاب يرث نادي كرة قدم ويبدأ في مواجهة العديد من المواقف الكوميدية، وبذلك المسلسل ينجح أخيراً أحمد فهمي من خلال عمل درامي التطرق للرياضة التي يفضلها.

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أعمال سينتيا خليفة الأخيرة

تشاركمؤخراً في بطولة فيلم الرعب والإثارة الأمريكي "Borderline"، بجانب الفنان البريطاني لوسيان لافسكونت نجم مسلسل نتفليكس الشهير Emily in Paris؛ وتدور قصة الفيلم حول امرأة شابة اسمها زينة تتواجد في مطعم "بوردرلاين" المتهالك لمواعدة جاك الوسيم ذي الشخصية الجذّابة. وسرعان ما وجدت زينة نفسها متخليّة عن هذه الفكرة لينتهي بها المطاف بتناول مشروب مع بول، الشاب المتلعثم ولكنه وسيم، وهو من السكان المحليين. لكن هذا الشاب لا يشكل تهديداً ورفقته جيدة، غير أن زينة قد لا تكون مخطئة في كلتا الحالتين، إذ إن بول هو في الواقع قاتل متسلسل يقوم باستدراج ضحاياه داخل جدران "بوردرلاين" الخارجة عن القانون.

في سياقٍ آخر، يُعد مسلسل "ابن النادي" أحدث ظهور لسينتيا خليفة في الدراما المصرية بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "حدث بالفعل" مع النجم ماجد المصري منذ سنتين، ومن قبلها مشاركتها في مسلسل "دايماً عامر" للنجم مصطفى شعبان.

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