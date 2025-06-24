وفاة والد الفنان تامر عبد المنعم وهذا موعد صلاة الجنازة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 02:51 مساءً - أعلن الفنان تامر عبد المنعم، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو، عن وفاة والده الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وذلك عبر منشور مؤثر على صفحته الرسمية بـ" فيسبوك".

تامر عبد المنعم ينعي والده بكلمات مؤثرة

نعى الفنان تامر عبد المنعم والده بكلماتٍ موجزة حملت كثيرًا من الحزن والأسى، إذ كتب من خلال منشوره: "مات أبي. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير، وسوف تُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من مسجد عمر مكرم. إنا لله وإنا إليه راجعون."

المشاهير ينعون الفنان تامر عبد المنعم في وفاة والده

وقد تفاعل عدد كبير من محبي الفنان وأصدقائه مع المنشور، معربين عن بالغ حزنهم ومواساتهم له في هذا المصاب الجلل، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، ومن بين هؤلاء الكاتب الصحفي خالد صلاح الذي حرص على تقديم واجب النعي للفنان، إذ كتب قائلاً: " خالص العزاء للأخ والصديق الغاليفي وفاة المغفور له بإذن الله القامة الكبيرة والوالد العزيز الأستاذ الكبير، نسأل الله له الرحمة والمغفرة".

كما أيضاً نعى البيت الفني للفنون الشعبية الراحل، حيث قدم نعياً عبر الصفحة الرسمية له على فيس بوك، جاء فيه: "تتقدم أسرة العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بخالص العزاء والمواساة إلى السيد الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت في وفاة الوالد الصحفي الكبير محمد عبد المنعم راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.. تقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر".

وتُعد أسرة عبد المنعم من العائلات المعروفة في الأوساط الإعلامية والثقافية بمصر، لما قدمه الراحل من إسهامات بارزة في مجال الكتابة والصحافة.

مشاركات درامية سابقة للفنان تامر عبد المنعم

تواجد الفنانفي عملين دراميين في موسم دراما رمضان الماضي الأول بعنوان "جوما" بمشاركة كبار النجوم مثل ميرفت أمين، ريم البارودي وغيرهم، وتنتمي الحكاية الدرامية "جوما" إلى الدراما النفسية التي تحمل قدراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات.

والثاني بعنوان "حسبة عمري" الذي جاءت قصته في إطار كوميدي اجتماعي تسلط الضوء على المشاكل الزوجية وحقوق المرأة، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم على رأسهم روجينا وأسماء جلال وشيرين وسلوى محمد علي ومصطفى غريب، محمد عبد العظيم، انتصار وإنعام سالوسة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».