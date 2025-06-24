سينتيا خليفة تعود للدراما المصرية… ما سرّ شخصيتها في “ابن النادي”؟

بدأت الممثلة اللبنانية، سينتيا خليفة، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “ابن النادي” للممثل المصري، أحمد فهمي، والمقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.

وتجسّد سينتيا شخصية كوميدية وتنضم كضيفة شرف للمسلسل الى جانب نخبة من الممثلين أبطال العمل من بينهم آية سماحة، سيد رجب، جلا هشام، ويدور المسلسل في فلك كوميدي رياضي من تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد ومن إنتاج طارق الجنايني.

ويأتي مسلسل “ابن النادي” ضمن انتعاشة فنية تعيشها سنتيا خليفة حاليا عقب عودتها الى مصر، بعد انشغالها بتصوير عدة أفلام عالمية في هوليوود، من بينها فيلم المريخ الأبيض “White Mars” بجانب النجمة العالمية لوسي هيل، نجمة مسلسل Pretty Little Liars، والفنان البريطاني لوك نيوتن نجم مسلسل نتفليكس الشهير Bridgerton، إضافة للفنانة الكندية وعارضة الأزياء سابرينا ألبا زوجة النجم العالمي ادريس ألبا.

كما يعقب فيلم “White Mars” مشاركتها مؤخرا في بطولة فيلم الرعب والإثارة الأميركي Borderline، بصحبة الفنان البريطاني لوسيان لافسكونت نجم مسلسل نتفليكس الشهير Emily in Paris.

في حين يعد “ابن النادي” أجدد ظهور لسينتيا خليفة في الدراما المصرية بعد مشاركتها في بطولة مسلسل “حدث بالفعل” للنجم ماجد المصري” منذ سنتين، ومن قبلها مشاركتها في مسلسل “دايما عامر” للممثل مصطفى شعبان.