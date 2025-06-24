شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان محمد عبد المنعم لمسجد عمر مكرم استعدادا لتشييع جنازته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جثمان الكاتب الصحفي الراحل محمد عبد المنعم، أحد أبرز رموز الصحافة المصرية، إلى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وسط حضور عدد من زملائه وتلاميذه ومحبيه من الوسطين الصحفى والثقافى، بالإضافة إلى أصدقاء نجله الفنان تامر عبد المنعم، الذى ظهر فى حالة من الحزن الشديد.



وصول جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم



وصول جثمان الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم



وصول جثمان والد الفنان تامر عبد المنعم



وصول جثمان الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم



جنازة والد تامر عبد المنعم



جنازة والد تامر عبد المنعم

ومن المقرر أن يُشيّع جثمان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء.

وفاة محمد عبد المنعم أحد أعمدة الصحافة العسكرية

ويعد محمد عبد المنعم أحد أعلام الصحافة المتخصصة في الشئون العسكرية، حيث شغل مناصب قيادية بارزة، أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف"، وترك إرثًا صحفيًا كبيرًا عبر مسيرته الحافلة بتغطية أهم الأحداث السياسية والعسكرية في مصر.

وقد نعته الأوساط الإعلامية والثقافية باعتباره أحد أعمدة الصحافة المصرية، الذي أسهم في تشكيل الوعي الإعلامي عبر عقود من العمل الدؤوب.