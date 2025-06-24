شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 9.. أسماء أبو اليزيد تلجأ للخلع وزوجها يقاضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 9 من مسلسل فات الميعاد العديد من الأحداث، فبعد فشل بسمة (أسماء أبو اليزيد) فى الطلاق من مسعد (أحمد مجدى) بعد أن رفعت عليه قضية طلاق للضرر، قامت برفع دعوى للخلع.

يحاول مسعد خلال الأحداث مصالحة بسمة من جديد وعودتها إليه، لكنها ترفض كل طرقه فى مصالحتها، وعند معرفته بدعوى الخلع، يقوم مسعد برفع قضية ضدها خاصة بالمهر، ويخبر القاضى أنه وقت زواجه منها دفع لها مهر 100 ألف جنيه إلى جانب جنيه ذهب، وهو ما لم يثبت فى عقد الزواج ويأتى بشهود على ذلك، رغم كذبه إلا أنها محاولة للتضييق على بسمة لتعود إليه.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.