آمبر هيرد تعود للتمثيل لأول مرة بعد الدراما القانونية مع جونى ديب

بعد مرور ما يقرب من عامين منذ ظهورها الأخير على الشاشة، تعود آمبر هيرد إلى التمثيل بطريقة مفاجئة إلى حد ما بعمل جديد، حيث ظهرت الممثلة البالغة من العمر 39 عامًا، والتى ولدت فى أوستن بولاية تكساس، لأول مرة كممثلة فى فيلم Friday Night Lights عام 2004، وهى تعمل بشكل ثابت فى كل من السينما والتليفزيون منذ ذلك الحين.

تباطأت مسيرتها المهنية بشكل كبير بسبب مشاكلها القانونية الطويلة مع زوجها السابق جوني ديب ، والذي شوهد آخر مرة في اثنين من الأفلام عام 2023، الفيلم المستقل In the Fire، وتكملة البطل الخارق Aquaman and the Lost Kingdom، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "ديلى ميل" البريطاني.

ومنذ ذلك الحين، انتقلت "هيرد" إلى مدريد بإسبانيا، وصدمت معجبيها في عيد الأم بإعلانها عن ولادة توأم، ابنتها أجنيس وابنها أوشن، ويبدو الآن أنها تستعد للعودة إلى العمل، على الرغم من أن أدائها المقبل لن يكون أمام جمهور كبير.

ستظهر آمبر هيرد لأول مرة على المسرح كجزء من الإنتاج العالمي الأول للمشروع المسرحي الجديد Spirit of the People للكاتب جيريمي أوهاريس (Slave Play)، عبر Variety.

وسيتم عرض الإنتاج العالمي الأول في مهرجان مسرح ويليامزتاون لعام 2025 في ويليامزتاون بولاية ماساتشوستس في الزاوية الشمالية الغربية من الولاية، ومن المقرر أن يقام مهرجان 2025 في الفترة من 17 يوليو إلى 3 أغسطس، على الرغم من أنه من غير الواضح متى سيعرض فيلم Spirit of the People لأول مرة في هذا الوقت.