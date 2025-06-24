شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ناعيا الكاتب محمد عبد المنعم: الصحافة المصرية فقدت أحد روادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، الذى رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد أن ترك بصماته فى عالم الصحافة، التى تعد نبراسا للأجيال الشابة من الصحفيين والكتاب.

وقال جلال إن الصحافة المصرية فقدت أحد روادها، الذين أثروا عالم الصحافة بالعديد من المقالات والكتابات، وقدم خالص عزائه لنجله الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ولأسرته ومحبيه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.

شغل الكاتب محمد عبد المنعم مناصب صحفية هامة، من بينها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، كما شغل منصب رئيس القسم العسكرى بجريدة الأهرام.