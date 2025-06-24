شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده بمدافن الأسرة بحضور خالد سرحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفنان تامر عبد المنعم العزاء فى والده الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم، فى مدافن الأسرة، وشهدت مراسم العزاء حضور عدد من الأصدقاء والمقربين، من بينهم الفنان خالد سرحان وعماد زيادة، الذين قدموا واجب العزاء والدعم لتامر وعائلته.



تامر عبد المنعم يستقبل عزاء والده بالمقابر



تامر عبد المنعم وخالد سرحان تامر عبد المنعم وخالد سرحان

ويستقبل النجم تامر عبد المنعم عزاء والده الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم، يوم الخميس بمسجد عمر مكرم.

الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم أحد أبرز رموز الصحافة المصرية، والذى شغل مناصب قيادية فى عدد من المؤسسات الصحفية، أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف".

ويُعد محمد عبد المنعم من أبرز الصحفيين المتخصصين في الشئون العسكرية في مصر، تولى مناصب صحفية رفيعة، كان أبرزها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة "روز اليوسف"، وترك إرثًا صحفيًا كبيرًا، حيث ساهم في تغطية أهم الأحداث السياسية والعسكرية في تاريخ مصر.