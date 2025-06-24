شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل يعلن انطلاق تصوير مسلسل فى رواية أحدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج ماندو العدل عن انطلاق تصوير مسلسل فى رواية أحدهم، تحت عنوان (ورد وشوكولاتة)، وهو من تأليف محمد رجاء، وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه على منصة يانجو فى 10 حلقات، وكتب ماندو العدل منشورا على فيس بوك يوضح تفاصيل العمل الذى يقدم بطولته كل من الفنانون زينة ومحمد فراج وصفاء الطوخى، ومها نصار، ومريم الخشت، ومن المقرر انضمام عدد من الفنانين خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج ماندو العدل مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

كما ينتظر محمد فراج عرض مسلسله الجديد كتالوج، ومقرر عرضه على منصة نتفيلكس، المسلسل من إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار، ويضم "كتالوج" نخبًة من النجوم، محمد فراج (يوسف)، وضيفة المسلسل ريهام عبد الغفور (أمينة)، وتارا عماد (هويدا)، وخالد كمال (حنفي)، وبيومي فؤاد (جورج)، وسماح أنور (أم هاشم)، وصدقي صخر (تامر)، ودنيا سامي (هالة)، وعلي البيلي (منصور)، وريتال عبد العزيز (كريمة)، وأحمد عصام السيد (أسامة).