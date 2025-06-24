شكرا لقرائتكم خبر عن ماهرشالا يعلق على تأجيل Blade أثناء حضوره عرض فيلمه Jurassic World Rebirth والان مع تفاصيل الخبر

تم الإعلان عن فيلم Marvel القادم Blade منذ عام 2019، ومع ذلك، تأخر طرح الفيلم لسنوات طويلة، الأمر الذي يعود لأسباب عديدة، وفي حديثه عن المشروع الذي من المقرر أن يقوم ببطولته، تحدث نجم الفيلم ماهرشالا على، خلال ظهوره فى العرض الأول لفيلم Jurassic World Rebirth القادم.

يقول ماهرشالا على: "أعيش كل يوم بيومه وأبذل قصارى جهدي.. أتمني أن يُعرض فيلم Blade، لكن لا أعرف أين وصلت مارفل الآن.. أنا فقط أبحث عن الجزء الرائع".

وجدير بالذكر أن الفيلم ظل في حالة من الغموض لسنوات بعد أن قرر مخرجان الانسحاب من فيلم مصاصي الدماء، ناهيك عن أن إضراب الممثلين والكتاب تسبب أيضًا في حدوث تأخيرات.



ماهرشالا

وفي حديث آخر، تحدث نجم True Detective بحماس عن العمل في سلسلة أفلام Jurassic، قائلاً: "هذا النوع من الأفلام يصعب تصويره بسبب الطريقة التى يتم تصويره بها؛ يمكنك تصوير مشهد واحد في ثلاث دول على مدار أربعة أشهر"، وتابع: "لذا لا أستطيع أن أقول كممثل أو مؤدي أن هذا أمر ممتع بالضرورة لأنه أمر صعب، ومن الصعب فهمه".

وأضاف: "لذا أعتقد أنه يجب العمل بثقة تامة بأن كل شيء سيتكامل على أكمل وجه، كما أعتقد أن أفضل ما في الأمر هو إكماله ورؤية ما تمكّن المخرج غاريث إدواردز من تحريره وتجميعه. لقد قام بعمل رائع في مرحلة ما بعد الإنتاج"، يأتي هذا فيما سيتم إصدار فيلم Jurassic World Rebirth في الثاني من يوليو.