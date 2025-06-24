شكرا لقرائتكم خبر عن 250 صحفيا ومصورا يغطون مهرجان كناوة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

غطى 250 صحفيا ومصورا مهرجان كناوة فى دورته الـ26 بمدينة الصويرة المغربية، من مصر، والمغرب، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأستراليا، والهند، والبرتغال، وتركيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج، والإمارات العربية المتحدة، حسبما كشف المهرجان.

وقد أسدل الستار على فعاليات مهرجان كناوة في مدينة الرياح الصويرة، حيث اختتمت الدورة الـ26 التي تحولت خلالها المدينة إلى ملتقى لمحبي موسيقى كناوة، فكان حفل الختام على منصة مولاي الحسن مع هند النعيرة التي ألهبت حماس الجمهور بإيقاعاتها الكناوية، بعدها كان العرض المشترك الذى جمع بين المعلم محمد بومزوغ مع أنس شليح، بمشاركة كل من الفنان علي كيتا، هاجر العلوي، والمعلم عمر حياة، في لوحة موسيقية لقيت إقبالا كبيرا وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

أما برج باب مراكش فكان الجمهور على موعد مع عرض خاص للمعلم حسن بوصو، الذي أبدع في تقديم عروض كناوية أبهرت الحضور، قبل أن يصعد على خشبة المسرح مجموعة تيشتيمان، التي شاركت لأول مرة في المهرجان، وقدّمت عرضا لاقى استحساناً كبيراً من المتابعين.

كما احتضنت منصة الشاطئ عروضا متميزة لمجموعة من المواهب الكناوية الصاعدة، كان فى مقدمتها المعلم رضوان القصري والمعلم ياسين البور، قبل صعود الفنانة ذا ليليا، التي أبهرت الحضور بموسيقاها.

وقد سجل الحضور هذا العام للمهرجان قرابة 500 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، استمتعوا بموسيقى كناوة وموسيقى العالم على إيقاعات جمعت بين آلات الكمبري والساكسفون، ومزجت الأغاني الأفريقية بالإيقاعات الكوبية وارتفاع أصوات كناوة على إيقاع الطبول الأفريقية.