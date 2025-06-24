شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يوضح كيف شكلت منظمة مدمنى الكحول حياته بعد طلاقه من أنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

شارك براد بيت، قصة وتفاصيل واضحة عن الخسائر العاطفية التى لحقت به بعد طلاقه من أنجلينا جولى، حيث تحدث لأول مرة بصراحة عن الأمر، وكشف أن ذلك دفعه إلى حساب شخصى عميق، وفى النهاية، طلب المساعدة من منظمة مدمنى الكحول المجهولين.

وخلال حديثه في برنامج Armchair Expert الذي يقدمه Dax Shepard، وصف الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، عواقب انفصاله - الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق - بأنها لحظة حساب، قائلا "لقد كان وقتًا عصيبًا.. كنت بحاجة إلى إعادة تشغيل نفسي"، موضحًا أنه كان منفتحًا على أي شيء قد يساعده على التعافي.

ويتذكر: "كنت منفتحًا جدًا، وكنت أجرب أى شىء، وأى شىء يُلقى على من أى شخص"، لافتًا إلى وصوله - آنذاك إلى مرحلة أدرك فيها ضرورة أن يستيقظ تمامًا في بعض المجالات.



براد بيت وانجلينا جولي

أثناء مناقشة صراعاته العاطفية، بدا أن بيت يشير إلى تعليق شهير قالته زوجته الأولى، جينيفر أنيستون، ذات مرة، عندما قالت إنه "كان لديه شريحة حساسية مفقودة"، وذلك أثناء انفصالهما عام 2005، ورغم أنه لم يذكر اسمها، فإن حديثه عن الحاجة إلى إعادة التشغيل ربما وجد صدى لدى أولئك الذين يعرفون تاريخهم جيداً.

كما أشاد "بيت"، بمنظمة مدمني الكحول المجهولين لتوفيرها ملاذًا آمنًا له في وقت شعر فيه بالضعف الشديد، موضحًا أنه في البداية كان متوترًا من المشاركة في برامج التعافي معهم، لكنه تأثر بضعف وانفتاح الآخرين في المجموعة.

وأشاد أيضًا بالمضيف داكس شيبرد، وهو ممثل آخر تحدث عن إدمانه وتعافيه، لكونه شفافًا وداعمًا، وقال بيت: "داكس كان عادة ما يكون بالقرب من النهاية لأنه كان هناك لفترة طويلة"، مضيفًا أن شيبرد كان بمثابة "رجل دولة كبير السن"، حيث كان حس الفكاهة لديه يخفف من حدة التوتر في الغرفة، وأضاف "لقد اعتقدت أن الأمر كان مذهلاً، أن يتشارك الرجال تجاربهم مع نقاط ضعفهم، وخطواتهم الخاطئة، ورغباتهم، وآلامهم، والكثير من الفكاهة معها".

وأوضح بيت أن نشأته في الغرب الأوسط شكّلت فهمه للرجولة، فقد نشأ في بيئة لا تُشجّع على إظهار الألم أو المعاناة، وكان جوابه المعتاد: "كل شيء على ما يرام"، حتى لو لم يكن كذلك، وهذا ما زاد من قوة المساحة الصريحة، وقد عكست تعليقاته السابقة لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2019 نفس المشاعر.

ووصف منظمة المدمنين المجهولين بأنها "مساحة آمنة حيث لا يوجد سوى القليل من الحكم، وبالتالي هناك القليل من الحكم على نفسك"، واصفًا التجربة بأنها "محررة"، ولطالما كان "بيت" صريحًا بشأن صراعه مع الإدمان، فإلى جانب الكحول، قال إن الماريجوانا كانت ملاذه خلال ذروة شهرته في التسعينيات.

ويقال إن قرار طلب المساعدة جاء بعد انهيار علاقته مع جولي، حيث كانت عملية طلاقهما، التي بدأت في عام 2016، وانتهت أخيرًا في عام 2024، مليئة بالمعارك القانونية حول الممتلكات وحضانة أطفالهما الستة، فيما تزوج الاثنان في عام 2014 بعد أن التقيا في موقع تصوير مسلسل السيد والسيدة سميث، قبل عقد من الزمان تقريبًا.

كذلك أشاد "بيت" بالدور الرئيسي الذي لعبه زميله الممثل برادلي كوبر في عودته من الإدمان، وفي حفل توزيع الجوائز لعام 2020، شكر "بيت" زميله كوبر علنًا لمساعدته في التخلص من الإدمان، وأضاف: "لقد أصبح كل يوم أكثر سعادة منذ ذلك الحين".

ويعيش براد بيت الآن فى لوس أنجلوس مع حبيبته مصممة المجوهرات إينيس دى رامون، ويبدو أنه وصل إلى فصل جديد فى حياته، ورغم أن الماضى لا يزال يتردد صداه فى تأملاته، فمن الواضح أن الممثل يركز على الشفاء والنمو.