إنجاز سعودي جديد..المخرجة هيفاء المنصور عضواً في مجلس محافظي أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:27 مساءً - في إنجازٍ جديد يُضاف إلى رصيد السينما السعودية، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) عن تعيين المخرجة السعودية هيفاء المنصور عضوًا في مجلس محافظي أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة ممثلةً لفرع المخرجين، لتكون بذلك واحدة من ثلاثة أعضاء جدد ينضمون إلى المجلس للدورة المقبلة 2025–2026.

هيفاء المنصور تنضم لأعضاء جدد

وقد انضمت المنصور في هذا المنصب إلى إيفي ت. براون (فرع المنتجين)، وآني تشانغ (فرع الإنتاج والتكنولوجيا، رئيسة مجلس العلوم والتكنولوجيا). وستمتد فترة كل منهن لثلاث سنوات تبدأ من أول اجتماع للسنة المالية 2025-2026.

وصرحت رئيسة الأكاديمية، جانيت يانغ، قائلةً: "يسرنا الترحيب بهيفاء وإيفي وآني في مجلس إدارة الأكاديمية. إن خبراتهن الواسعة ورؤاهن الثاقبة وتفانيهن ستشكل عنصرًا أساسيًا في جهودنا المستمرة للتواصل العالمي والقطاعي"، وأضافت: "كما أتقدم بالشكر لزملائي في مجلس الإدارة، ديفون فرانكلين ورودريغو غارسيا، على قيادتهما المتميزة على مدار السنوات الست الماضية".

مؤسسة البحر الأحمر تحتفي بالمخرجة هيفاء المنصور

وهنأ الحساب الرسمي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي على "إنستغرام" المخرجة هيفاء المنصور على هذا التعيين، مشيداً بما حققته المنصور من إنجازات ترفع راية الإبداع السعودي وتلهم الأجيال القادمة من صنّاع الأفلام.

ويُعد انضمام المنصور إلى مجلس محافظي أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة خطوة مهمة تعزز من حضور السينما السعودية على الساحة الدولية، وتفتح المجال لمزيد من التعاون والتأثير في مستقبل صناعة السينما العالمية.

المخرجة هيفاء المنصور في سطور

تُعد المخرجة السعودية هيفاء المنصور واحدة من أبرز المُخرجين خلال السنوات الأخيرة في الوطن العربي والعالم، حيث نجحت في أن تُقدم العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية في السعودية ودول العالم لتؤكد على قيمة موهبتها الحقيقية ودور المرأة في عملية الإبداع الفني.

أول إمرأة بمجال الإخراج في السعودية

ودوماً ما كانت مُحبة للسينما والفنون وذلك ما دفعها لدراسة الماجستير في الدراسات السينمائية بجامعة سيدني، وجاءت بدايتها بفيلم روائي قصير بعنوان "من ؟" والذي أرسلته للعديد من اصدقائها وأقاربها لتُقرر عقب ذلك خوض تجربة الإخراج في العديد من الأفلام القصيرة.

وفي عام 2012 تم عرض الفيلم السعودي "وجدة"، الذي يُعد أول تجارب هيفاء المنصور في إخراج الأفلام الروائية الطويلة، وبذلك تُصبح أول إمرأة سعودية تُخرج فيلمًا سينمائيًا ولم يقتصر دورها بالفيلم على الإخراج فقط ولكنها قامت بتأليفه أيضًا.

حصل الفيلم السعودي "وجدة" على إهتمام كبير حول العالم من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية، كما حصد الفيلم ثلاث جوائز بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والذي يعد من أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم ومن خلال ذلك الفيلم نجحت هيفاء المنصور في وضع اسمها بقائمة كبار المخرجين في الوطن العربي والعالم.

هيفاء المنصور والنجاح في الوصول للعالمية

خلال خمس سنوات عقب تجربتها الأولى في الإخراج السينمائي، قدمت المسلسل السعودي "مبتعثات"، وفي عام 2017 نجحت في الوصول للعالمية من خلال إخراجها للفيلم العالمي " Mary Shelley" والذي شاركت في تأليفه مع Emma Jensen، وفي العام التالي أخرجت الفيلم الأمريكي "Nappily Ever After" والذي شارك في بطولته عدد من نجوم السينما العالمية.

ولم يقتصر نجاح هيفاء المنصور على النجاح في السينما العالمية فقط ولكنها نجحت في خوض تجربة الإخراج بالمسلسلات التلفزيونية العالمية والتي بدأتها في عام 2020 من خلال المسلسل الأمريكي "The Good Lord Bird" والذي شاركها في إخراجه كل من كيفين هوكس، ألبرت هيوز، دارنيل مارتن.

وفي خلال السنوات الماضية أخرجت هيفاء المنصور وشاركت في الإخراج في العديد من المسلسلات التلفزيونية حول العالم ومن أبرزها "The Wilds، Mayfair Witches، Tales of the Walking Dead، Archive 81، City on Fire، Florida Man".

