السينما تجمع محمد ممدوح وطه دسوقي في فيلمين متتاليين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:27 مساءً - يعيش الفنانان محمد ممدوح وطه دسوقي حالةً من النشاط السينمائي في الفترة الأخيرة، حيث يرتبط الثنائي بأكثر من فيلم جديد ما بين الذي يتم تصويره وفي عمليات التحضير والمنتظر طرحه في السينمات، لا سيما وأن "ممدوح" و"دسوقي" حققا نجاحاً لافتاً في الأعوام الأخيرة، وهو ما جعلهما من الأسماء الأولى في ترشيحات المخرجين لأفلامهما الجديدة.

محمد ممدوح وطه دسوقي يجتمعان في "السادة الأفاضل" و"دافنينه سوا"

تواجدالسينمائي القوي في الفترة الأخيرة، جعلهما من الأسماء الأولى في ترشيحات المخرجين لأفلامهم الجديدة، إلا أن المفارقة أن صناع السينما قرروا جمعهما سوياً ليس في فيلم واحد وإنما في فيلمين متتالين، واللافت أيضاً أن الثنائي تعاقدا على الفيلمين في نفس الوقت الأول بعنوان "" والثاني "".

فيلم "السادة الأفاضل" انطلق تصويره قبل عيد الأضحى 2025، وتم استئناف عمليات التصوير بعد انتهاء إجازات العيد، أما بالنسبة لفيلم "دافنينه سوا" فأعلن صنَّاعه بدء التصوير بعد عيد الأضحى ولكن لم ينطلق حتى الآن، وعلى ما يبدو سيتم الانتظار لحين انتهاء محمد ممدوح وطه دسوقي من تصوير "السادة الأفاضل" وتفرغ الثنائي للعمل.

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فيلم "السادة الأفاضل" بطولة محمد ممدوح، طه دسوقي، أشرف عبدالباقي، محمد شاهين، ناهدالسباعي، هنادى مهنى، انتصار، علي صبحي، دنيا ماهر، إسماعيل فرغلي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين الذين يظهرون ضمن سياق الأحداث، والفيلم من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي.

"السادة الأفاضل" و"دافنينه سوا" من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت

ينتمىلنوعية الأعمال الإجتماعية اللايت، حيث تتمحور أحداثه في صراع بين عائلتين الأولى تًقيم في إحدى القرى الريفية والعائلة الأخرى مقيمة في القاهرة، وهناك صلة بينهما تدخل العائلتين في مشاكل تنتج عنها العديد من المواقف الكوميدية.

أما فيلم "دافنينه سوا" ينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، ويُجرى التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بجانب محمد ممدوح وطه دسوقي، والعمل من تأليف أحمد محارب وحامد مصطفي وخليفة سمير، وإخراج وليدالحلفاوي الذي يكرر تعاونه مع محمد ممدوح بعد نجاحهما في فيلم "وش في وش" الذي تم عرضه فى شهر أغسطس 2023.

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