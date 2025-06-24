الاعتماد على تيك توك كمصدر دخل… هل هو جيّد لصورة الفنّان؟

أبدى النّاقد الفنّيّ المصريّ طارق الشّنّاوي رأيه في الجدل الدّائر حول ظهور الفنّانين في البثّ المباشر عبر تطبيق “تيك توك”، ذلك بعد الانتقادات الحادّة الّتي وجّهتها الممثّلة فريدة سيف النّصر، واصفةً ما يقوم به بعض الفنّانين على المنصّة بـ”التسوّل”.

في هذا السّياق، رفض “الشّنّاوي” هذا الوصف بشكل قاطع، معتبرًا أنّه قاسٍ جدًّا، لافتًا إلى أنّ لا مشكلة من تفاعل الفنّان مع جمهوره بأيّة وسيلة متاحة طالما لا يتجاوز حدود اللياقة أو يعرض محتوًى خادشًا.

وأضاف “الشّنّاوي”، في تصريح لـ “القاهرة٢٤”، أنّ هناك من يعتمد على هذه الوسائل كمصدر دخل، خاصّة في ظلّ ندرة الفرص أو تراجع الإنتاج، مؤكّدًا أنّ التّواصل مع الجمهور أو تقديم محتوى، حتّى وإن كان بسيطًا أو ترفيهيًّا، ليس عيبًا.

الجدير بالذّكر أنّ تطبيق تيك توك أصبح منصّة رائجة للمشاهير والفنّانين للتّفاعل مع جمهورهم وجني المال. يرى بعضهم أنّ هذا الأمر يمكن أن يكون مصدر دخل مهمًّا، خاصّة في ظلّ ندرة الفرص الفنّيّة أو تراجع الإنتاج. ومع ذلك، يبقى السّؤال حول تأثير هذا الاعتماد في صورة الفنّان. هل يمكن أن يؤثّر في مصداقيّته أو يُضعف من شأنه الفنّيّ؟ أم أنّ التّفاعل مع الجمهور بأيّة وسيلة متاحة هو أمر إيجابيّ؟ يبدو أنّ النّاقد الفنّيّ طارق الشّنّاوي يرى أنّ لا مشكلة في ذلك، طالما يتِمّ الالتزام بحدود اللياقة وعدم عرض محتوًى خادش. ومع ذلك، يبقى الأمر مفتوحًا للنّقاش والتّقييم من قبل الجمهور والنّقّاد على حدٍّ سواء.