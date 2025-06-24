قبل ساعات من انطلاق برنامج “هي وبس” لـ رضوى الشّربيني… ما الّذي ينتظر الجمهور؟”

بعبارة لافتة وهي:”مش كلّ رجوع بكون عادي… في رجوع بيكسّر الدّنيا”، كشفت الإعلاميّة المصرّديّة، رضوى الشّربيني عن الإعلان التّرويجيّ لعودة برنامجها الشّهير “هي وبس” الّذي سيبدأ عرضه الليلة على قناة DMC.

ظهرت رضوى، في الإعلان بإطلالات لافتة واستخدمت عبارات مؤثّرة تعبّر عن المرأة، مثل: “هي نار ونور، تقدر تسيطر في أيّة لحظة، هي حرّة، كلّها غموض وقوّة”.

كما أعلنت عن موعد عرض البرنامج الّذي سيبثّ كلّ ثلاثاء وأربعاء السّاعة الحادية عشرة مساءً.

كما نشرت رضوى، البوستر الرّسميّ للبرنامج وعلّقت: “في وقت النّاس كلّها بتتكلّم… في صوت واحد بيوصل لقلبك”.

في الإطار نفسه، كشفت رضوى الشّربيني، عبر بثّ مباشر على صفحتها الرّسميّة في “فيسبوك”، عن بعض التّفاصيل الجديدة الخاصّة ببرنامجها المرتقب “هي وبس”، مشيرةً إلى أنّه سيتضمّن عناصر جديدة ومبتكرة، إذ قالت:

“البرنامج يحتوي على فكرة أو تقنيّة قد تكون استُخدمت سابقًا، لكنّنا سنقدّمها هذه المرّة بشكل مختلف وجديد.”

وفي ما يتعلق بالانتقادات السّابقة الّتي طالتها، خاصةً من بعض الرّجال الّذين اعتبروا أنّها تهاجمهم أو لا تمنحهم فرصة للتّعبير، علّقت رضوى قائلةً: “إلى الرّجال الّذين انزعجوا من البرنامج وقالوا إنّني أهاجمهم أو لا أسمعهم، أعدكم بأنّنا سنمنحكم الفرصة هذه المرّة، فلا تزعلوا.”

وأشارت رضوى إلى أنّ فريقًا كبيرًا عمل على تطوير الأفكار الجديدة للبرنامج، معربةً عن قلقها من ردود الفعل، وأضافت: “أنا خائفة جدًّا، لأنّ هذه التّجربة تختلف عن المعتاد، ففي البرامج التّلفزيونيّة غالبًا ما يكون المحور هو المذيع أو المحتوى، لكن هذه المرّة، الجمهور هو البطل الحقيقيّ، وأنتم من سيحكُم.”