باسم مغنيّة يبوح بكلمات موجعة في يوم خاصّ… إقرأ التّفاصيل

في ذكرى مؤثّرة، استذكر الممثل اللبناني، باسم مغنيّة، والده الرّاحل بكلمات موجعة، عبّر من خلالها عن اشتياقه الكبير له، إذ نشر عبر خاصّيّة السّتوري صورة كتب فيها: “اليوم عيد ميلاد بيّي. الله يرحمك حبيبي”، مرفقًا إيّاها برمز قلب مكسور، في لحظة حملت الكثير من الحنين والحبّ.

تفاعل المتابعون مع المنشور بتعليقات داعمة ومؤثّرة، عبّروا فيها عن تعاطفهم مع حزنه، متمنّين الرّحمة لوالده، والصّبر لقلبه.

يُذكر أن باسم مغنية، تألّق بدور “وليد” في مسلسل “بالدّم” من إنتاج شركة إيغل فيلمز، خلال الموسم الرمضاني الفائت، مؤكّدًا أنه وفّق في هذا الدّور مع جميع أفراد فريقه وكان فخورًا بكونه جزءًا من العمل.وهو من اخراج فيليب أسمر، وكتابة ندين جابر، وشارك فيه على صعيد البطولة نخبة من الممثلين أبرزهم: ماغي بو غصن، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غبريال يمين، سعيد سرحان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، ماريلين نعمان، نوال كامل، سمارة نهرا، إلسي فرنيني، رندة حشمي، تالين بو رجيلي، جينا ابو زيد، فيصل اسطواني ورفيق علي أحمد.